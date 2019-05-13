شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تفاصيل المفاوضات مع كودجو مهاجم نهضة بركان المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن التوجولى لابا كودجو، مهاجم نهضة البركان المغربى، معروض على إدارة النادى من قبل أحد وكلاء اللاعبين، ولكن لم يتم اتخاذ أى خطوات فى ملف انضمامه حتى هذه اللحظة.

وقال المصدر إنه رغم الاقتناع التام بإمكانيات المهاجم التوجولى، إلا أن اكتمال قائمة الأجانب داخل صفوف الأهلى أمر يعيق الدخول فى أى مفاوضات أخرى مع لاعبين أجانب، خاصة أن الجهاز الفنى أبدى تمسكه بالرباعى المتواجد حالياً على معلول ووليد أزارو وجيرالدو وأجاى.

وينتهى عقد لابا كودجو مع نهضة البركان بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى لن تتكلف القلعة الحمراء مبلغا كبيرا لشرائه وسيقتصر الأمر على راتبه، وانتقل كودجو إلى نهضة البركان المغربى صيف 2016 مقابل 100 ألف دولار، وسجل معه 45 هدفاً خلال المشاركة فى 100 مباراة، وقضى موسمه الأخير بدون تجديد عقده مع النادى المغربى الذى سيشارك ضد الزمالك فى نهائى الكونفدرالية.

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