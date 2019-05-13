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ضياء عبد الصمد مديراً فنياً للداخلية خلفاً لعلاء عبد العال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الداخلية تعيين ضياء عبد الصمد مديراً فنياً للفريق الكروى خلفاً لعلاء عبد العال الذى تقدم باستقالته مساء أمس بعد الهزيمة من الزمالك بهدفين مقابل هدف وهبوط الفريق رسمياً لدورى القسم الثانى، بعدما احتل المركز قبل الأخير للدورى برصيد 27 نقطة.

كان علاء عبد العال قد تقدم باستقالته بالأمس عقب تأكد هبوط الفريق للقسم الثانى ، مؤكدا أنه لن يقود الفريق فى مباراتيه المقبلتين أمام الإسماعيلى والمصرى، مفضلا الاكتفاء بالفترة التى قضاها داخل صفوف الفريق، وأنه لن يستطيع قيادة الفريق بالقسم الثانى.

 

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