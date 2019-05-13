الإسماعيلى بقائمة من الناشئين فى ودية المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قائمة الإسماعيلى لمواجهة المصرى الودية التى تقام على ملعب بورسعيد مساء الليلة ظهور عدد كبير من فريق "ب" للدراويش لخوض اللقاء الودى التجريبى ضمن الاستعداد لمواجهة الداخلية فى الدورى الجمعة المقبل. وأعلن المدير الفنى للإسماعيلى محمود جابر تصعيد 13 ناشئا هم: كمال السيد ومحمود البدرى ومحمد مصيلحى ومحمد عمار وعمر هنيدى ومحمد بيومى ومحمد الضرف ومحمد سليمان ومصطفى فارس وإبراهيم حسن وحازم مرسى ومحمود أبو جودة ومحمود صلاح. وضمت قائمة الدراويش كلا من: Advertisements حراسة المرمى .. محمود رضا و كمال السيد خط الدفاع .. طارق طه وريتشارد بافور و محمد هاشم و محمود البدرى و محمد مصيلحى و محمد عمار و عمر هنيدى . خط الوسط .. محمد بيومى و محمد الضرف و إبراهيم عبد الخالق ووجيه عبد الحكيم و محمد سليمان و مصطفى فارس و إبراهيم حسن. خط الهجوم .. حازم مرسى ومحمود أبو جودة و يحيى زايد و محمود صلاح و عودة مارشال.

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