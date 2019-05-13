أحمد حمودى لـ سوبر كورة: أنا بحالات.. ولو لم أكن لاعبا لكنت "بيزنس مان"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هو واحد من الموهوبين فى كرة القدم المصرية، تألق على شواطئ الإسكندرية وبالتحديد فى نادى سموحة، قبل أن يخوض تجربة احتراف ناجحة فى نادى بازل السويسرى، انتقل بعدها للزمالك ثم للباطن السعودى، واستقر به الحال داخل النادى الأهلى.
أحمد حمودى نجم الأهلى والكرة المصرية، يتحدث لأول مرة عن الجانب الاجتماعى فى حياته، ليكشف العديد من الكواليس والأسرار المثيرة.
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