شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يوجه رسالة تحذير لغاريث بيل والان مع التفاصيل

أبدى المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن حزنه لخسارة فريقه أمام ريال سوسييداد (1-3) الأحد ضمن الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني، ولكنه لم يعرب عن غضبه مثلما حدث عقب مباراة رايو فاييكانو، إذ أنه يرى أن الفريق قدم مباراة جيدة.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب (أنويتا): "اليوم الأمور لم تكن بنفس السوء أمام رايو".

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وأضاف المدرب الفرنسي "أعجبتني كثيراً بداية الفريق.. سجلنا هدفاً مبكراً، ولكن بعد الهدف الملغي، وبعد تأخر تقنية الفيديو 'VAR' أربع دقائق في حسم القرار، أخذت المباراة منعطفاً جديداً، وسجل المنافس هدفاً، ثم جاءت حالة الطرد لنا".

ورفض زيدان تحديد أسماء أي لاعب مستبعد من خططه للموسم المقبل، من بينهم الويلزي غاريث بيل الذي لم يستدعى لقائمة مباراة اليوم، وأوضح: "هذا القرار متعلق فقط بمباراة هذا الأسبوع، ولكن ما يتعلق بالموسم المقبل، سيتم دراسته في موعده".

وتابع مدرب ريال مدريد: "يجب عليه غاريث بيل أن يستعيد أفضل أداء له، وسنفعل هذا الأمر تدريجياً".