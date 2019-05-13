انت الان تتابع جوارديولا يتخطى مورينيو في عدد الألقاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

بيب جوارديولا

في المنافسة الشرسة بين بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو في العقد الأخير، تفوق المدرب الإسباني على نظيره البرتغالي في عدد الألقاب التي توج بها، حيث بات يملك جوارديولا في رصيده 26 لقبًا مقابل 25 لمورينيو، وتوج جوارديولا بألقابه بواقع 3 ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في كأس ملك إسبانيا ومثلهما في دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب في السوبر الإسباني ولقبين في السوبر الأوروبي ولقبين في كأس العالم للأندية مع برشلونة، كما توج بثلاثة ألقاب في الدوري الألماني ولقبين في كأس ألمانيا ولقب في السوبر الأوروبي ولقب في كأس العالم للأندية مع بايرن ميونيخ.

وتوج مع مانشستر سيتي بلقبين في الدوري الإنجليزي ومثلهما في كأس الرابطة الإنجليزية ولقب وحيد في الدرع الخيرية. ويعد السير أليكس فيرجسون أكثر من توح بالألقاب بواقع 49 لقبًا، مقابل 32 لقبًا لمرسيا لوسيسكو و30 لقبًا لكل من لفاليري لابونوفسكي وأوتمار هيتسفيلد. ولا يزال جوارديولا يملك الفرصة لزيادة غلته

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