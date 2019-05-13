انت الان تتابع 5 عوامل أهدت مانشستر سيتي لقب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

مانشستر سيتي

نجح مانشستر سيتي في الفوز بآخر 14 مباراة على التوالي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وذلك منذ آخر خسارة تعرض لها الفريق أمام نيوكاسل يوم 29 يناير الماضي، والأكثر من ذلك حقق مانشستر سيتي الانتصار في 18 مباراة من آخر 19 لقاء في الدوري، أي أن رجال بيب جوارديولا جمعوا 54 نقطة من أصل 57 نقطة ممكنة، وهي واحدة من الأسباب البارزة التي مكنت رجال بيب جوارديولا من التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، كما سجل رحيم سترلينج 17 هدفًا في الدوري الإنجيلزي هذا الموسم وصنع 10 أهداف أخرى، وحصد جائزة أفضل لاعب صاعد هذا الموسم.

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وكان النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا إلى جانب كل من سيرجيو أجويرو وسترلينج أفضل لاعبي السيتي في الدوري هذا الموسم، في الوقت الذي عانى فيه كيفين دي بروين من الكثير من الإصابات على مدار الموسم، لينجح بيرناردو في تعويض غيابه. وأشاد جوارديولا بالمستوى الذي قدمه بيرناردو على مدار الموسم، مشيرًا إلى أنه كان