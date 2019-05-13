ثورة غضب أهلاوية جديدة ضد مجلس الخطيب

عاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز إلى تصدر المشهد في الشارع الرياضي بعد نشر صورة مثيرة للجدل مع خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي

١٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ ص

صدمة جديدة تلقتها جماهير النادي الأهلي عقب الصورة التي قام بنشرها المستششار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعوديية، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، بصحبة الإعلامي عمرو أديب وخالد الدرندللي أمين صندوق النادي الأهلي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مساء اليوم الأحد، الصدمة التي تلقتها جماهير الأهلي جاءت بسبب الصورة التي نشرها مالك نادي بيراميدز، عقب خلافاته مع مسئولي المجلس، ويكفي انه انتقد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ووصفهم ببعض الصفات التي لم يستطع اي عضو في المجلس الرد عليها رغم قسوتها.

الصورة بمجرد ظهورها انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وآثارت غضب جماهير النادي الأهلي التي تفاعلت معها وشنت هجومًا شرساً على أعضاء مجلس الإدارة وسط عدة تساؤلات تحتاج إلى إجابة واضحة وسريعة.تساؤلاتأبرز الأسئلة التي ترددت عبر السوشيال ميديا تمثلت في سر هذه الجلسة التي تواجد فيها أمين

الصورة بمجرد ظهورها انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وآثارت غضب جماهير النادي الأهلي التي تفاعلت معها وشنت هجومًا شرساً على أعضاء مجلس الإدارة وسط عدة تساؤلات تحتاج إلى إجابة واضحة وسريعة.

تساؤلات

أبرز الأسئلة التي ترددت عبر السوشيال ميديا تمثلت في سر هذه الجلسة التي تواجد فيها أمين صندوق النادي الأهلي ولماذا تم نشرها في هذا التوقيت من جانب المستشار تركي آل الشيخ.

ولم تتوقف التساؤلات عند هذا الحد بل امتدت لتشمل أيضًا هل الجلسة تمت بعلم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وبموافقته أم أنها جاءت دون علمه، وما هو موقفه في حالة إذا ما عقد خالد الدردنللي هذه الجلسة دون علم رئيس الأهلي الذي تعرض لإهانات بالغة هو وباقي اعضاء مجلس الإدارة من جانب تركي آل شيخ ابرزها وصف المجلس بانه عصابة.

غضب



لم يخطر ببال احد على الإطلاق أن يظهر أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي مع تركي آل شيخ رئيس هيئة الرياضة السابق بالمملكة العربية السعودية، عقب الخلافات التي نشبت بينه وبين أعضا المجلس ونتج عنها اتهامه للمجلس بأنه يبحث عن مصلحته فقط ولا ينظر لمصلحة النادي الأهلي، بالإضافة إلى اعلان تركي آل شيخ عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنه منح النادي الأهلي دعم مالي بلغت قيمته 261 مليون جنيه لم يتم صرفها في أوجه الإنفاق المتفق عليها بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادي، بخلاف انه دعم قائمة الخطيب قبل الإنتخابات بمبالغ مالية أكد آل شيخ أن قيمتها بلغت 6 ملايين جنيه.

ولم يتوقف الهجوم عند هذا الحد بل امتد ليشمل ايضًا ما يسمى بفضيحة الساعات الروليكس التي نفى مسئولو الأهلي في بداية الأمر حصولهم عليها ثم تم الإعلان عن وجود هدايا في خزينة النادي ما أكد حصول أعضاء المجلس على الساعات.

رسالة غامضة

نشر تركي آل شيخ رسالة غامضة قبل أيام لم يفهم أحد ما المقصود بها إلا أن نشره للصورة التي جمعته مع خالد الدرندللي وعمرو أديب أعادها للأذهان من جديد خاصة أن الرسالة كانت تحمل ما يفيد برغبة طرف آخر في اعادة العلاقة بينه وبين تركي آل شيخ ومن ثم تم ربط الصورة بما نشره مالك بيراميدز عبر صفحته على موقع التواصل افجتماعي فيس بوك وجاء نص رسالته كالتالي:" خسرتني للأبد .. وكلمه وقولتها

لعبت مع الأسد .. يبقى استحمل بقى

سابق وحذرتك .. حاسب من قسوتي

إن قلت مش عايزك .. ما ارجعش في كلمتي

ونصيحه من قلبي .. إبعد عن سكتي".

بعض الجماهير الأهلاوية ربطت بين صورة تركي آل شيخ مع الدرندللي وبين ما كتبه الأول على صفحته ورغم أنه لم يوضح إذا كان يقصد عودة علاقته مع مجلس إدارة الأهلي أم لا إلا ان الصورة كانت كفيلة لكي يحدث هذا الربط.

الخلاصة أن الصورة التي نشرها رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ساهمت في نوبة غضب شديدة من جانب جماهير النادي الأهلي التي تخشى من عودة العلاقة بين مجلس الإدارة وتركي آل شيخ خاصة أنه منذ نشبت الخلافات بينه وبين مجلس الخطيب والنادي يتعرض من وجهة نظرهم للكثير من الصدمات بداية من عدم قدرة النادي على ضم لاعبين مميزين، بالإضافة إلى دعمه نادي الزمالك بلاعبين مميزين ما اثر على نتائج الفريق الأفريقية والمحلية في الفترة الماضية.