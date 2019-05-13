انت الان تتابع كيف توقع ميدو ترتيب البريميرليج قبل انطلاق الموسم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير: ١٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

أحمد حسام ميدو

أعاد أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، اليوم الاثنين، نشر تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كان قد كتبها قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لموسم 2018-2019، وذلك بعد تتويج مانشستر سيتي باللقب للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي والثالثة في آخر 7 أعوام، عقب موسم أكثر من رائع قدمه الفريق السماوي تحت القيادة الفنية للإسباني بيب جوارديولا، عقب الفوز على برايتون (4-1) على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من المسابقة والأخيرة.

ميدو كتب في 20 أغسطس الماضي، عبر حسابه: "ترتيب فرق المقدمه هذا الموسم #توقع #بريميرليج.. 1- مانشستر سيتي، 2- ليفربول، 3- تشيلسي، 4- توتنهام"، ثم أعاد نشرها اليوم الاثنين، وكتب: "توقعي قبل بداية الموسم بريميرليج". توقعي قبل بداية الموسم #بريميرليغ https://t.co/seyLWPmOJf — Mido (@midoahm) May

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