انت الان تتابع كيف توقع ميدو ترتيب البريميرليج قبل انطلاق الموسم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير: ١٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص
أحمد حسام ميدو
أعاد أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، اليوم الاثنين، نشر تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كان قد كتبها قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لموسم 2018-2019، وذلك بعد تتويج مانشستر سيتي باللقب للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي والثالثة في آخر 7 أعوام، عقب موسم أكثر من رائع قدمه الفريق السماوي تحت القيادة الفنية للإسباني بيب جوارديولا، عقب الفوز على برايتون (4-1) على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من المسابقة والأخيرة.
ميدو كتب في 20 أغسطس الماضي، عبر حسابه: "ترتيب فرق المقدمه هذا الموسم #توقع #بريميرليج.. 1- مانشستر سيتي، 2- ليفربول، 3- تشيلسي، 4- توتنهام"، ثم أعاد نشرها اليوم الاثنين، وكتب: "توقعي قبل بداية الموسم بريميرليج". توقعي قبل بداية الموسم #بريميرليغ https://t.co/seyLWPmOJf — Mido (@midoahm) May
ميدو كتب في 20 أغسطس الماضي، عبر حسابه: "ترتيب فرق المقدمه هذا الموسم #توقع #بريميرليج.. 1- مانشستر سيتي، 2- ليفربول، 3- تشيلسي، 4- توتنهام"، ثم أعاد نشرها اليوم الاثنين، وكتب: "توقعي قبل بداية الموسم بريميرليج".— Mido (@midoahm)
وجاء ترتيب جدول بطولة الدوري الممتاز، كالتالي:
توقعي قبل بداية الموسم #بريميرليغ https://t.co/seyLWPmOJf— Mido (@midoahm) May 13, 2019
1- مانشستر سيتي 98
2- ليفربول 97
3- تشيلسي 72
4- توتنهام هوتسبير 71
5- آرسنال 70
6- مانشستر يونايتد 66
7- وولفرهامبتون 57
8- إيفرتون 54
9- ليستر سيتي 52
10- وست هام يونايتد 52
11- واتفورد 50
12- كريستال بالاس 49
13- نيوكاسل يونايتد 45
14- بورنموث 45
15- بيرنلي 40
كانت هذه تفاصيل خبر كيف توقع ميدو ترتيب البريميرليج قبل انطلاق الموسم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.