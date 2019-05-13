شكرا لقرائتكم برنامج تأهيلي مكثف لثنائى الإسماعيلي استعدادا للداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواصل مدافع الإسماعيلى باهر المحمدى برنامجه التأهيلى ، استعدادا لمواجهة الداخلية الجمعة القادم فى الجولة 33 بالدورى المحلى.
ويعانى مدافع الدورايش من اجهاد تسبب فى غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية، حيث يقوم بالجرى حول الملعب قبل اجراء تدريبات بإشراف الجهاز الطبى.
وفى ذات السياق خاض صانع ألعاب الإسماعيلى محمد صادق تدريبات بحمام السباحة حيث يخضع الدولى لبرنامج علاجى وتأهيلى مكثف فى ظل معاناته من كدمات فى الظهر، ، على أن يعود للتدريبات الجماعية الأربعاء القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج تأهيلي مكثف لثنائى الإسماعيلي استعدادا للداخلية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.