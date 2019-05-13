شكرا لقرائتكم برنامج تأهيلي مكثف لثنائى الإسماعيلي استعدادا للداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مدافع الإسماعيلى باهر المحمدى برنامجه التأهيلى ، استعدادا لمواجهة الداخلية الجمعة القادم فى الجولة 33 بالدورى المحلى.

ويعانى مدافع الدورايش من اجهاد تسبب فى غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية، حيث يقوم بالجرى حول الملعب قبل اجراء تدريبات بإشراف الجهاز الطبى.

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وفى ذات السياق خاض صانع ألعاب الإسماعيلى محمد صادق تدريبات بحمام السباحة حيث يخضع الدولى لبرنامج علاجى وتأهيلى مكثف فى ظل معاناته من كدمات فى الظهر، ، على أن يعود للتدريبات الجماعية الأربعاء القادم.