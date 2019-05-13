شكرا لقرائتكم فرج عامر: الضغط والتوتر سبب هزيمة سموحة ورفضت استقدام حكام أجانب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرجع المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، الأسباب الرئيسية للأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة فريقه أمام الأهلي بالدوري العام، هى الضغوط والتوتر مبديا ندمه على رفض النصائح باستقدام حكام أجانب.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر:





رفضنا جميع النصائح باستقدام حكام اجانب حتي لو لم نتحمل نفقاتها في مباراتنا السابقة مع الاهلي أوفي اي مباراة قادمة لاننا لا ولن نشكك في ذمة اي حكم مصري نهائيا ،ونعلم ان الضغوط والتوتر هي من تصنع الاخطاء .

Advertisements

وأضاف رئيس سموحة: أرجو عدم المزايدة لانني اهلاوي اكثر ممن يزايدون ولكنني مسئول عن سموحة حتي النخاع واؤدي الامانة كما يجب .