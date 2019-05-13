شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يراقب "رديف" منتخبات إفريقيا فى كأس الأمم 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة الاتحاد السكندرى على تشكيل لجنة خاصة لمتابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 فى الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليه المقبلين . ويراقب مسئولى الإتحاد بعض المنتخبات من التصنيف الثانى والثالث لاختيار اللاعبين الأفضل ومحاولة ضمهم إلى صفوف زعيم الثغر الموسم المقبل . Advertisements وقرر مسئولو الاتحاد السكندرى، الإطاحة باللاعبين المحترفين نهاية الموسم الجارى لعدم جدواهم مع الفريق، فيما يحتاج سيد البلد إلى نقطة من مواجهتى طلائع الجيش وسموحة لضمان البقاء فى الدورى بشكل رسمى.

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