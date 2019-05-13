شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: أنا أهلاوى وأرفض استقدام حكام أجانب لمباريات سموحة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، أن الضغوط والتوتر هما السبب الرئيسى للأخطاء التحكيمية التى شهدتها مباراة فريقه السابقة أمام النادى الأهلي بالدوري العام، مشيراً إلى أن إدارة النادى السكندرى رفضت جميع النصائح باستقدام حكام أجانب.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، "رفضنا جميع النصائح باستقدام حكام أجانب، حتى لو لم نتحمل نفقاتها فى مباراتنا السابقة مع الأهلي أو فى أى مباراة قادمة، لأننا لا ولن نشكك فى ذمة أى حكم مصرى نهائيا، ونعلم أن الضغوط والتوتر من تصنع الأخطاء".

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وأضاف رئيس سموحة، "أرجو عدم المزايدة لأننى أهلاوى أكثر ممن يزايدون، ولكننى مسئول عن سموحة حتى النخاع، وأؤدى الأمانة كما يجب".



فرج عامر



وكانت مباراة الأهلي وسموحة التي جمعت الفريقين بالجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام، قد شهدت جدلاً واسعاً حول القرارات التحكيمية لأمين عمر حكم اللقاء، خاصة بعد أن احتسب الحكم 7 دقائق وقت بدل من ضائع في الشوط الثاني قبل أن يسجل جيرالد ودا كوستا لاعب الأهلي هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 98 من عمر المباراة .