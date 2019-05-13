الإسماعيلى يجهز المحمدى لمباراة الداخلية ويعلن موعد انضمام صادق للتدريبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل باهر المحمدى، مدافع الإسماعيلى، برنامجه التأهيلى سعيا للحاقه بمواجهة الداخلية الجمعة المقبل فى الجولة الــ33 للدورى. ويعانى المدافع الدولى من إجهاد تسبب فى غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية، ويقوم اللاعب بالجرى حول الملعب قبل أن يخوض تدريبات تحت إشراف الجهاز الطبى. Advertisements وخاض محمد صادق جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى تدريبات بحمام السباحة فى ظل معاناته من كدمات فى الظهر، ويخضع اللاعب الدولى لبرنامج علاجى وتأهيلى مكثف، على أن يعود للتدريبات الجماعية الأربعاء المقبل.

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