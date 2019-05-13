شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ضرب وشتيمة وقلة قيمة.. 5 خناقات للمدربين مع الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد نهايات مباريات الدورى خروجا عن النص من جانب المدربين تجاه الجماهير، التى لا تقف عن توجيه السباب للمدرب الذى يواجه فريقهم، الأمر الذى يترتب عليه خروج المدرب عن شعوره فى بعض الأحيان والتفاعل مع الجماهير، سواء برد الشتائم أو التلويح بإشارات خارجة، أو الإقدام على سلوك غير رياضى. لمعرفة أشهر الخناقات اضغط هنا.. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. ضرب وشتيمة وقلة قيمة.. 5 خناقات للمدربين مع الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.