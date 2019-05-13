شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يشكل لجنة لمتابعة مباريات امم افريقيا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندرى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة مباريات بطولة امم افريقيا 2019 المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. وتأتى هذه الفكرة من جانب مسئولى الاتحاد لمراقبة بعض المنتخبات من التصنيف الثانى والثالث واختيار اللاعبين الأفضل لانضمامهم لزعيم الثغر فى الموسم المقبل. Advertisements وكان مسئولو الاتحاد استقروا على الإطاحة باللاعبين المحترفين عقب نهاية الموسم الجارى بعدما أثبتوا عدم جدواهم مع الفريق . يذكر أن الاتحاد السكندرى يحتاج لنقطة من لقاءيه المقبلين أمام طلائع الجيش وسموحة لضمان البقاء بشكل رسمى.

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