صدام "حجازي والمحمدي" يسجل رقما تاريخيا في تشامبيونشيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أكدت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عن تسجيل مواجهة فريقي أستون فيلا وويست بروميتش رقمًا قياسيًا تاريخيًا في الحضور الجماهيري بنصف نهائي تصفيات "تشامبيونشيب" المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز أستون فيلا صاحب المركز الخامس بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" وسط جماهيره على ويست بروميتش صاحب المركز الرابع بهدفين مقابل هدف، في ذهاب الدور نصف النهائي لـ "بلاي أوفس" المؤهلة لبريميرليج، ويلتقي الفريقان إيابًا مساء غد الثلاثاء.

وشاهد 40،754 متفرجًا مواجهة أستون فيلا الذي يضم الظهير المصري أحمد المحمدي ويملكه رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس مع ويست بروميتش الذي يضم المدافع المصري أحمد حجازي، وهو الرقم الأعلى طوال تاريخ منافسات نصف نهائي "بلاي أوفس" في تشامبيونشيب.

وينتظر الفائز من مواجهة أستون فيلا وويست بروميتش نظيره الفائز من مواجهة فريقي ليدز يونايتد وديربي كاونتي، في نهائي التصفيات الذي يحتضنه ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، ويؤهل الفائز به إلى بريميرليج، ليصاحب نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد الذين تأهلا مباشرة بعد احتلال المركزين الأول والثاني على الترتيب في تشامبيونشيب.