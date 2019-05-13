"إشارة مهينة" من رونالدو إلى قائد روما.. وعاصفة انتقادات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تعرض كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي لموجة انتقادات، بعد إشارة "ساخرة" لقائد روما أليساندرو فلورنتسي، خلال مواجهة الفريقين، أمس الأحد.

وخلال مشادة بين اللاعبين في المباراة التي انتهت بفوز روما بهدفين نظيفين، نجح الحكم في الفصل بين رونالدو وفلورنتسي، إلا أن البرتغالي أشار بيده بما يعني الاستهزاء بقصر قامة النجم الإيطالي الدولي، بحسب "سكاي نيوز".

وأثارت الإشارة المهينة المزيد من الغضب لدى مدافع روما، الذي كاد أن يشتبك مع لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، لولا تدخل زملائه.

وعبر مغردون على "تويتر" عن غضبهم من فعلة رونالدو، وقال أحدهم: "هذا القصير عاقبك (يا رونالدو). رونالدو سيئ حقًا".

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بينما كتب آخر: "الرقي لا يمكن شراؤه حتى لو امتلكت الكثير من المال".

وحافظ روما على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما أحرز هدفين متأخرين عبر فلورنتسي وإيدن دجيكو، ليلحق الهزيمة ببطل الدوري الإيطالي.

ورفع فريق المدير الفني كلاوديو رانييري رصيده إلى 62 نقطة في المركز السادس، متأخرا بفارق المواجهات المباشرة عن ميلان.

ويتأخر ميلان وروما بـ3 نقاط عن أتلانتا صاحب المركز الثالث، ونقطة واحدة عن إنتر ميلان الذي يستضيف كييفو الاثنين.