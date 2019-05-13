جوارديولا: الاحتفاظ بالدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي أصعب إنجاز في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- "بي بي سي":

وصف مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، الاحتفاظ بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بأنه أصعب إنجاز حققه في مسيرته الرياضية كلها.

وقد فاز سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام في برايتون، بعدما كان متأخرًا بهدف واحد، فحسم لقب الدوري بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه ليفربول الذي فاز على وولفرهامبتون بهدفين مقابل لا شيء.

وهذه هي المرة الثامنة التي يفوز فيها فريق جوارديولا بالدوري من آخر 10 مواسم له كمدرب.

وقال عن تتويج فريقه: "كان علينا الفوز في 14 مباراة متتالية لضمان اللقب. هذا أصعب تتويج في حياتي".

وجاء ليفربول إلى ملعب الاتحاد في يناير متقدمًا بسبع نقاط، ولكنه هزم بهدفين لهدف واحد. وكانت تلك هزيمته الوحيدة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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وجمع ليفربول 97 نقطة، وهي ثالث أكبر حصيلة في تاريخ الكرة الإنجليزية، وراء سيتي الذي جمع 98 نقطة هذا الموسم و100 نقطة الموسم الماضي.

وشكر جوارديولا فريق ليفربول على "الأداء المتميز" وقال إن التنافس مع هذا الفريق هو الذي دفعنا إلى تحقيق هذا الإنجاز الرائع 198 نقطة في موسمين".

وفاز جوارديولا بالدوري الإسباني ثلاث مرات متتالية مدربًا مع فريق برشلونة، كما فاز بالدوري الألماني ثلاث مرات متتالية مع بايرن ميونيخ.

ويتوقع المدرب الإسباني، البالغ مع العمر 48 عامًا، أن يكون الموسم المقبل أكثر صعوبة.

ويعد سيتي الفريق الوحيد الذي فاز بالدوري الإنجليزي 3 مرات متتالية. وفعل ذلك مرتين في 1998-1999-2000، و2006-2007-2008.

وقال جوارديولا: "إن الأمر سيكون أصعب، ولكننا سنكون أقوى".