أكد البلجيكي ايدين هازارد لاعب وسط تشيلسي انه حسم قراره بالفعل الخاص بشأن تحديد مستقبله. هازارد قاد ناديه تشيلسي للتأهل لدوري الأبطال الأوروبي في الموسم المقبل بجانب خوض نهائي الدوري الأوروبي أمام ارسنال يوم 29 مايو المقبل. وقال اللاعب البلجيكي عن ارتباطه باللعب في صفوف ريال مدريد: ” لقد اتخذت قراري وأخبرت النادي به قبل بضعة أسابيع .. ولازلت أنتظر مثل الجميع مستقبلي”. وتابع حديثه: “قراري لم يكن له علاقة بالتأهل للأبطال من عدمه”. وأكمل: ” حسم أمر مستقبلي ليس بيدي وعلينا الانتظار، لقد أخبرت النادي بقراري منذ أسبوعين”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هازارد يعلنها: قرار مستقبلي ليس بيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.