اجتمع مجلس إدارة نادى الرجاء، أحد أندية القسم الثاني، مساء أمس الأحد، بقيادة الحاج سعد أبوصندوق، مع الجهاز الفنى الجديد، بقيادة الكابتن هانى العقبي.
حضر الاجتماع الحاج فايز أبوصندوق، المشرف العام على الفريق، والأستاذ حسنسبيته، المدير التنفيذي، والأستاذ سليمان سنجارى، المدير الإداري، وكذلك معتصم سالم، المدرب العام، ووائل خليفة، مدرب الحراس.
شهد الاجتماع مطالب عدة من الجهاز الفني للفريق قبل انطلاق
عرض العقبي على مجلس الإدارة المراكز المطلوبة، وسيتم التحرك فورًا من الإدارة.
جاء ذلك تمهيدًا لبدء التفاوض مع اللاعبين، كما اتفق مجلس الإدارة مع العقبي على بداية فترة الإعداد يوم 15 يونيو من العام الحالى بمحافظة الإسكندرية، وسيتم تحديد المكان لاحقًا.
كانت هذه تفاصيل خبر طلبات بالجملة من هاني العقبي لدعم صفوف نادي الرجاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.