طلبات بالجملة من هاني العقبي لدعم صفوف نادي الرجاء

اجتمع مجلس إدارة نادى الرجاء، أحد أندية القسم الثاني، مساء أمس الأحد، بقيادة الحاج سعد أبوصندوق، مع الجهاز الفنى الجديد، بقيادة الكابتن هانى العقبي.

حضر الاجتماع الحاج فايز أبوصندوق، المشرف العام على الفريق، والأستاذ حسن

سبيته، المدير التنفيذي، والأستاذ سليمان سنجارى، المدير الإداري، وكذلك معتصم سالم، المدرب العام، ووائل خليفة، مدرب الحراس.

شهد الاجتماع مطالب عدة من الجهاز الفني للفريق قبل انطلاق

الموسم الجديد بصفقات لتدعيم المراكز المطلوبة.

عرض العقبي على مجلس الإدارة المراكز المطلوبة، وسيتم التحرك فورًا من الإدارة.

جاء ذلك تمهيدًا لبدء التفاوض مع اللاعبين، كما اتفق مجلس الإدارة مع العقبي على بداية فترة الإعداد يوم 15 يونيو من العام الحالى بمحافظة الإسكندرية، وسيتم تحديد المكان لاحقًا.