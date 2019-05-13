علاء عبدالعال: رحلت عن تدريب الداخلية باتفاق مع الإدارة

أعرب علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق الداخلية، عن حزنه عقب هبوط فريقه لدوري القسم الثاني المصري.
خسر الداخلية أمام نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز.
قال عبدالعال، خلال تصريحات لقناة أون سبورت، "حزين للغاية بسبب هبوط الداخليةإلى القسم الثاني، بعدما استمر ثمانية مواسم في الدوري الممتاز".
وأوضح: "في الحقيقة كرة القدم هي إمكانات في النهاية، وهناك فرق كثيرة لديها إمكانات أكبر من الداخلية ومهددة بالهبوط".
وعن استقالته من تدريب الفريق، قال "رفضت التخلي عن تدريب
وأرجع عبدالعال سبب هبوط الفريق للقسم الثاني لعدم التوفيق والغيابات طيلة الموسم هي سبب هبوط الفريق.
وأتم تصريحاته "واجهنا الزمالك وهو مكتمل الصفوف، وينافس على لقب الدوري، وقدمنا مباراة جيدة، وكنا ندًا قويًا للزمالك طيلة المباراة، وأهدرنا ركلة جزاء، وكان باستطاعتنا التعادل".
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