ياسر عبدالرؤوف: هدف الداخلية أمام الزمالك من تسلل واضح

أكد ياسر عبدالرؤوف، الحكم الدولي السابق، أن هدف الداخلية في مرمى الزمالك، خلال مباراة الفريقين أمس بالدوري الممتاز،

جاء من تسلل واضح.قال عبدالرءوف في التلفزيون، إن هناك اثنين من لاعبيالداخلية كانا متقدمين أثناء لعب الكرة، مشيرًا إلى أن ركلة جزاء الداخلية صحيحة.وأوضح أن بهاء مجدي حصل على كارت أحمر مباشر وليس إنذارًا ثانيًا.