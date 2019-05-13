رسميًا.. الأهلي يُقيل ماركوفيتش مدرب اليد

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في جلسته الممتدة التي عقدت أمس السبت، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي، الذي يضم كلًا من السلوفيني نيكولا ماركوفيتش، المدير الفني، ومحمد عادل، المدرب العام، وتامر

عادل، المدرب، وأحمد قدري، مسئول الإعداد البدني.

كما قرر المجلس تكليف يحيى يوسف، مدرب فريق الأهلي، مواليد 98 للقيام بأعمال المدير الفني، حتى نهاية الموسم، ومعه كل من خالد عبدالفتاح مدربًا ومحمد عباس

مدربًا لحراس المرمى ومحمد سليمان المحلل الفني، إضافة إلى الجهاز الطبي الذي يضم الدكتور أشرف هاشم، طبيب الفريق وكريم عيد أخصائي العلاج الطبيعي.

هذا ويقود الجهاز الفني بتشكيله الجديد المران الجماعي للفريق عصر بعد غد الثلاثاء عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة يومين بعد الفوز على الزمالك أمس ضمن مباريات دوري السوبر.

