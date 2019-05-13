الداخلية يعلن قبول استقالة علاء عبدالعال من تدريب الفريق

أعلن اللواء عثمان دسوقي، المشرف على الكرة بنادي الداخلية، قبول استقالة علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق، بعد الهبوط رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية.
قال دسوقي، في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمهالإعلامي هاني حتحوت، على قناة صدى البلد: "اتفقنا مع علاء عبدالعال على تقديم استقالته اليوم، على أن يقود ضياء عبدالصمد المدرب العام
وعن خسارة الفريق أمام الزمالك، الذي أدى لهبوطه رسميًا، قال عبدالصمد: "الرياضة فوز وخسارة ولم ننجح في البقاء بالدوري، قدمنا 8 أو 9 مواسم جيدة".
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