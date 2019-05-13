رياضة | الخطيب يحسم صفقات الأهلي الجديدة والراحلين بعد انتهاء الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يحسم صفقات الأهلي الجديدة والراحلين بعد انتهاء الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحسم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي صفقات الفريق الأحمر الجديدة والراحلين عن القلعة الحمراء بعد انتهاء الدوري هذا الموسم. وينتظر محمود الخطيب، انتهاء الموسم لمناقشة عروض الرحيل للاعبين الحاليين بالفريق وإنهاء مفاوضات اللاعبين الجدد للتعاقد معهم من بداية الموسم الجديد. ويعقد الخطيب جلسات مع عدلى القيعى، مشرف لجنة التعاقدات، لمناقشته فى كافة المستجدات الخاصة بالتعاقدات الجديدة وأبرز اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلى وكذلك خطة تسويق اللاعبين الراحلين والذين سيتم الاستغناء عنهم.

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