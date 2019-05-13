رياضة | برشلونة يتلقى صدمة في مدة غياب كوتينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتلقى صدمة في مدة غياب كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين عن مدة غياب البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس في لقاء خيتافي في الجولة قبل الأخيرة من الليجا.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن كوتينيو يعاني من مشاكل عضلية في فخذه الأيسر وسوف يغيب عن برشلونة لمدة 10 أيام ولكنه سيلحق بنهائي كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا في 25 من الشهر الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سوف يفتقد عثمان ديمبلي ولويس سواريز في نهائي كأس ملك إسبانيا لكن كوتينيو سيعود قبل اللقاء بيومين.