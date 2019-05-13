رياضة | ظهير الزمالك يتلقى عرضا للرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهير الزمالك يتلقى عرضا للرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى بهاء مجدى، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اتصالات مجددة من مسئولى الإسماعيلى من أجل العودة لصفوف الدراويش فى الموسم المقبل.

ورفض اللاعب البت فى العرض منتظراً لنهاية الموسم، مشددا على أنه يعيش حالة ارتياح داخل القلعة البيضاء، وكل ما يريده خلال الفترة المقبلة هو اللعب بشكل أساسى مع الفريق.

وكان الزمالك قد فاز على الداخلية بالأمس بهدفين مقابل هدف في الدوري المصري الممتاز.