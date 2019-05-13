رياضة | مفاجأة مدوية بشأن انتقال جريزمان إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية بشأن انتقال جريزمان إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات جديدة في انتقال أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد إلى برشلونة.

وفقًا لكادينا سير ، سيكون هناك لقاء بين جريزمان وأتلتيكو لمناقشة مستقبل اللاعب. تريد إدارة نادي الاتليتي أن تخبر المهاجم الفرنسي إذا ذهب إلى برشلونة.

يعتقد اتليتيكو أن جريزمان قد أكد بالفعل للنادي رغبته للعب في كامب نو الموسم المقبل حيث أنه من 1 يوليو المقبل ، سيكون لدى جريزمان شرط إنهاء بقيمة 120 مليون يورو ، وهو السعر الذي سيكون برشلونة مستعدًا لدفعه.