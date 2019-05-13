الان تتابع ليفربول سيتعلم من الأخطاء بعد انتهاء الماراثون والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ليفربول- الخليج 365:

قال أندي روبرتسون مدافع ليفربول إن ناديه سيتعلم من الأخطاء بعد أن كان قريبا من تحقيق لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وتمنى أن يعود أقوى في الموسم المقبل.

وأنهى ليفربول الموسم بفارق نقطة واحدة عن البطل مانشستر سيتي الذي توج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وجمع ليفربول 97 نقطة وهو أعلى رصيد لوصيف للبطل في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز وخسر مباراة واحدة بالمسابقة أمام سيتي في يناير كانون الثاني الماضي.

وأبلغ روبرتسون موقع ناديه على الانترنت “لم نرتكب الكثير من الأخطاء لكننا سنتعلم منها والأمر الجيد أن سيتي يعرف الآن أننا

سننافس بقوة.

Advertisements

“ستبقى هذه التشكيلة وسنحتاج لبذل كل جهد ممكن في الموسم المقبل”.

وأضاف “لم نخسر اللقب وإنما فاز به فريق رائع وهو سيتي الذي وضع المعايير ونحن حاولنا الوصول لها”.

وقلل من حزن ليفربول وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي ويأمل في تحقيق لقبه السادس بالمسابقة القارية عندما يواجه توتنهام هوتسبير في مدريد في الأول من يونيو حزيران.

وتابع “نحن في النهائي الآن ونحتاج لقطع خطوة أبعد لم نحققها في الموسم الماضي” مشيرا إلى خسارة ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي النسخة الماضية.

“اذا نجحنا في هذه الخطوة سيكون موسما ناريا. نعرف مدى صعوبة اللعب ضد توتنهام”.