شكرا لقرائتكم الميركاتو الصيفى يفتح أبوابه للأندية آخر يوليو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة على فتح باب الانتقالات الصيفية نهاية شهر يوليو المقبل من أجل السماح للأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية بقيد الصفقات الجديدة قبل إغلاق القيد الأفريقي يوم 5 أغسطس.

كان مقررا فتح القيد الصيفي لأندية الدورى المصري فى الفترة من 1 إلى 30 يوليو ولكن تأخر إنتهاء بطولة الدوري للموسم الجاري بسبب إرتباطات الزمالك بنهائي البطولة الكونفدرالية أمام نهضة البركان المغربي يومي 19 و 26 مايو، وبالتالي إنتهاء مسابقة الدوري فى يوليو و تحديداً عقب إنتهاء بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق 21 يونيو حتي 19 يوليو مما دفع مسئولو الجبلاية لتحديد نهاية يوليو أو الاول من أغسطس لفتح القيد من أجل الفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية الموسم المقبل بقيد اللاعبين الجدد.

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ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة المواعيد النهائية الخاصة بفتح القيد إلى الاتحاد الأفريقي و الاتحاد الدولي للفيفا نهاية شهر مايو الجاري.