شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يعقد جلسة تحفيزية مع لاعبى الفريق قبل السفر للمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يعقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل السفر نهاية الأسبوع الجارى للمغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية، لتأكيد ثقته بهم على تحقيق الفوز والتتويج باللقب الأفريقى

وسيؤكد مرتضى منصور خلال جلسته مع لاعبى الزمالك على رصد مكافأت خاصة لهم والتى ستكون مضاعفة فى حالة التتويج باللقب الأفريقى، بالإضافة إلى التأكيد على غلق كل ما يخص الملفات الخاصة ببطولة الدورى الممتاز، والتركيز فقط على عبور فريق نهضة بركان المغربى والتتويج بالكونفدرالية الأفريقية.

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فى الوقت ذاته، ستجدد إدارة الزمالك، كل الدعم لجهاز الفريق بقيادة كريستيان جروس، ولكن سيتم الاستفسار منه عن أسباب استبعاد أيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق، من مواجهة الداخلية الأخيرة بالدورى، وابتعاده عن الحسابات رغم صناعته الفارق لصالح الأبيض فى الدقائق التى شارك بها هذا الموسم، والتأكيد على ضرورة تطبيق العدالة داخل الفريق، فيما ينتظر جروس تقرير الجهاز الطبى اليوم بشأن حالة المغربى خالد بوطيب، مهاجم الأبيض، لتحديد إمكانية تواجده من عدمه فى المباراة المقبلة أمام الفريق المغربى نظرًا للحاجة إليه فى طل امتلاكه خبرات ستقيد الفريق.

وسيلتقى الزمالك مع نهضة بركان يوم الأحد المقبل فى لقاء الذهاب بالمغرب على أن يقام لقاء العودة يوم 26 من شهر مايو الجارى فى برج العرب.