شكرا لقرائتكم جونيس يعقد جلسة فنية مع لاعبى دجلة قبل مواجهة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، عقد جلسة فنية مع لاعبى فريقه، سيعرض خلالها بعض المباريات المسجلة لفريق بيراميدز، قبل المباراة التى ستجمعهما غدًا الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويكشف تاكيس جونيس للاعبيه نقاط القوة والضعف فى صفوف فريق بيراميدز، وكيفية التعامل معها من أجل الخروج بالمباراة إلى بر الأمان، وتحقيق نتيجة ايجابية، حتى يضمن الفريق الدجلاوى البقاء فى الدورى الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 65 نقطة، فيما يحتل دجلة المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.