شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي .. فحص محمود وحيد طبيا قبل تدريبات اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لفريق الأهلي ، خضوع اللاعب محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم الاثنين لحسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

يشار إلى أن محمود وحيد قد تعرض لنزلة برد حرمته من خوض تدريبات الكرة أمس الاول برفقة مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة سموحة التي أقيمت أمس الاول وحسمها الفريق بهدف نظيف، حيث اكتفى اللاعب بأداء جلسة تأهيلية في الجيم على هامش المران الجماعي.

يذكر أن الأهلي يبدء تدريباته في العاشرة مساء اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة انبي المقرر لها الخميس المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.