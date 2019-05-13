ابتسامة خالد الدرندلي بصحبة تركي آل الشيخ تثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي ومالك نادي بيراميدز، صورة أثارت غضب جماهير الأهلي في الساعات الأخيرة، بصحبة خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والإعلامي عمرو أديب.

وكانت الفترات الأخيرة قد شهدت أزمات متتالية بين آل الشيخ ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ووصف مجلس الأهلي بالعصابة.

وكتب تركي في تدوينته: “في ضيافة أخي عمرو أديب.. والخلوق خالد الدرندلي”.

وجاء غضب جماهير الأهلي بشكل كبير بسبب ظهور الدرندلي متبسما رغم الخلافات الكبيرة بين تركي ومجلس الأهلي.