رياضة | إبراهيم سعيد: أنا زملكاوي.. ووالدي من أعادني للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد: أنا زملكاوي.. ووالدي من أعادني للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق عن بداياته مع القلعة الحمراء وانتقاله إلى قطاع الناشئين عندما كان عمره 14 عاما.

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وقال سعيد في تصريحات خلال برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة "القاهرة والناس": " أنا من عيلة زملكاوية جدا ما عدا والدي فهو أهلاوي وهو من أعادني للأهلي عندما قررت الذهاب إلى الزمالك".

وتابع: "عندما كان عمري 14 عاما ذهبت إلى قطاع الناشئين بالزمالك لكن والدي أصر على ذهابي للأهلي".