رياضة | لأول مرة.. إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة مدوية بشأن رحيله عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة مدوية بشأن رحيله عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق مفاجأة مدوية بشأن رحيله عن صفوف القلعة الحمراء وانتقال بعدها إلى الغريم التقليدي الزمالك.

وقال سعيد في تصريحات خلال برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة "القاهرة والناس": " قبل أن أرحل عن الأهلي تعرضت لبعض المضايقات وكانت هناك رواسب كثيرة من أهمها عدم تعامل محمود الخطيب وقتها معي بالشكل الأمثل".

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وتابع: "صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق جلس معي وأكد لي أنني سأجلس مع عدلي القيعي وقتها ومحمود الخطيب تعامل معي بشكل غير جيد".

وواصل: "كابتن إكرامي جاء أيضا وتفاوض معي بعد عودتي من جديد للأهلي ووفاة صالح سليم لكني شعرت بأن هناك حالة من التطفيش لي لأن العرض لم يكن جيدا ومناسبا لي".