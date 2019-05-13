الأهلى يستعيد الجزار من الجونة...

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جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الأهلى على إعادة محمود الجزار مدافع الفريق المعار للجونة، بعد انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري، لتدعيم دفاعات الفريق بخدماته بعد تألقه بقميص الجونة منذ انتقاله اليه هذا الموسم.
فى الوقت الذي أستقر مسئولو الأهلى على التعاقد مع مدافع إضافي، حيث فتحت الإدارة الحمراء بالفعل خطوط إتصال مع عدد من المدافعين أبرزهم أحمد سامي مدافع طلائع الجيش ومحمود البدري مدافع الإنتاج الحربي.
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