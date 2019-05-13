شكرا لقرائتكم محاضرة فنية من لاسارتى للاعبى الأهلى فى مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل مران اليوم ،الإثنين، قبل انطلاق المران المسائي للتحضير فنيا لمباراة انبي المقرر لها الخميس القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما يجتمع لاسارتي مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم للحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة إنبي القادمة وكذلك الحديث كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة سموحة التي أقيمت أمس الأول وحسمها الأهلي بهدف نظيف وذلك تحضيرا لمباراة انبي.