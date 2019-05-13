شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يدخل دائرة المرشحين لرئاسة لجنة الاندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الإعداد لتشكيل لجنة الأندية قبل إنطلاق الموسم الجديد والتى ستدير مسابقة الدورى الممتاز وبدأ الحديث عن الأسماء المرشحة لرئاسة الرابطة والتى سيكون لمجلس إدارة اتحاد الكرة الحق فى المشاركة فى اختيار الرئيس ، وبدأ ترديد إسم جمال علام رئيس اتحاد الكرة الأسبق لرئاسة اللجنة الموسم المقبل ، فى الوقت الذى يعد فيه محمود الشامي رئيس لجنة الأندية السابق وعضو الجبلاية الأقوي لتولي هذا المنصب في الموسم المقبل أيضاً.

من المقرر أن يعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة عن موعد انتخابات لجنة الأندية نهاية الشهر الجاري أيضاً عقب الإنتهاء من مباريات الدوري و تحديد موعد ختام البطولة إلى جانب تحديد موعد انتخابات لجنة الأندية.