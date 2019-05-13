شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر عودة الجزار والتعاقد مع مدافع جديد فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو الأهلى على إعادة محمود الجزار مدافع الفريق المعار للجونة، بعد انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري، لتدعيم دفاعات الفريق بخدماته بعد تألقه بقميص الجونة منذ انتقاله اليه هذا الموسم.

فى الوقت الذي أستقر مسئولو الأهلى على التعاقد مع مدافع إضافي، حيث فتحت الإدارة الحمراء بالفعل خطوط إتصال مع عدد من المدافعين أبرزهم أحمد سامي مدافع طلائع الجيش ومحمود البدري مدافع الإنتاج الحربي.