شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يعلن القائمة النهائية لأمم أفريقيا خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكيسكي خافيير أجيري خلال الأسبوع الجاري عن قائمة الفريق التى ستشارك فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو ، خاصة أن معسكر الفراعنة سينطلق يوم 6 يونيو وتحديداً ثاني أيام عيد الفطر ببرج العرب بالإسكندرية.

كشف مسئولو الجهاز الفني للمنتخب أنه سيتم الإعلان عن أسماء اللاعبين خلال الأسبوع الجاري وتم الإتفاق على قوام الفراعنة بشكل كبير ولكن لم يتم الاستقرار على عدد اللاعبين الذين سينضمون للمعسكر.

كان " الخليج 365 " قد نشر 20 إسم ضمنوا تواجدهم فى أمم افريقيا و هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى "بيراميدز" وسيكون الحارس الأساسي فى أمم إفريقيا – محمد الشناوى " الأهلي " – محمود جنش " الزمالك ".

الدفاع :أحمد حجازي – باهر المحمدي – محمود علاء – أيمن أشرف – عمر جابر – أحمد المحمدي – محمد هاني .

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خط الوسط :محمد النني – طارق حامد – عمرو وردة – تريزيجيه – محمد صلاح – عبدالله السعيد – نبيل دونجا وليد سليمان.

الهجوم : أحمد حسن كوكا – مروان محسن.

وهناك مفاضلة بين أكثر من لاعب على التواجد فى المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة و يفاضل الجهاز الفني بين 11 لاعبا لإختيار الـ3 مقاعد المتبقية، وهم : محمد عواد وأحمد على وعلى جبر وعمرو السولية وعبد الله جمعة ورمضان صبحي، ويعد الخماسي الأخير هم الأقرب لاختيار 3 من بينهم، كما يتواجد محمود حمدي الونش وعلى غزال وكريم حافظ و عمار حمدي و صلاح محسن ومصطفى محمد .