شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يرفض إراحة لاعبى الزمالك اليوم بعد الفوز على الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسري جروس المدير الفنى للزمالك، خوض اللاعبين التدريبات اليوم الإثنين، بعد الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم حتى يخضع الأساسيين لمران استشفائى مع تأهيل البدلاء والمستبعدين بتدريبات بدنية قوية استعدادا لمباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 19 مايو الجاري في المغرب ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأبيض إلى المغرب مساء الخميس المقبل على متن طائرة خاصة.
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