تركي آل الشيخ ينشر صورة بصحبة عضو مجلس إدارة الأهلي

أحمد هاني

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك نادي بيراميدز، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وجمعت الصورة كلًا من تركي أل شيخ وعمرو أديب و خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة الأهلي معلقًا عليها: "في ضيافة اخي عمرو اديب ... والخلوق خالد الدرندلي

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