كتب- بهاء حجازي: نشر السيناريست مدحت العدل، عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر" تغريدة علق بها على فوز نادي الزمالك على نظيره الداخلية 2-1، في إطار مسابقة الدوري العام. وكتب العدل: "مبروك.. بمجهودنا.. وفي الوقت الأصلي.. رجالة الزمالك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدحت العدل عن فوز الزمالك: "بمجهودنا".. وفي الوقت الأصلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.