رياضة | صدام ناري لنهضة بركان ضد الوداد في البروفة الأخيرة قبل موقعة الزمالك بنهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدام ناري لنهضة بركان ضد الوداد في البروفة الأخيرة قبل موقعة الزمالك بنهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اليوم الإثنين فريق نادي نهضة بركان ضيفه الوداد في المباراة التي ستجمع الفريقين لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإحترافي المغربي لكرة القدم.

ويسعى فريق نادي الوداد في تلك المباراة لاستعادة الانتصارات التي تغيب عن الفريق خلال المباريات الثلاثة الماضية من عمر بطولة الدوري.

Advertisements

في المقابل يدخل نهضة بركان المباراة بنية الفوز ولا شيء غيره من أجل الوصول إلى المربع الذهبي من أجل العودة للبطولات الأفريقية الموسم المقبل.

كما يسعى بركان إلى مصالحة الجماهير بعد الهزيمة الثقيلة والقاسية التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية ضد فريق نادي آسفي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وستكون المباراة البروفة الأخيرة للفريق قبل مواجهة الزمالك في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الأسبوع المقبل.