شكرا لقرائتكم خبر عن مكة محمد صلاح تخطف الألباب في الأنفيلد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

خطفت مكة، ابنة نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، الأنظار في ملعب أنفيلد بعد أن سجلت هدفا في أعقاب نهاية مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب نهاية مباراة ليفربول أمام ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من المسابقة، قامت مكة باللعب بالكرة وركضت محرزة هدفاً، لتهتف لها الجماهير بقوة، بينما بدا «مو صلاح» ضاحكا في تعبير عن سعادته بابنته.

وتُوج محمد صلاح بجائزة هداف الدوري برصيد 22 هدفاً، بالتساوي مع زميله في ليفربول ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال.

يذكر أن ليفربول خسر لقب الدوري في الجولة الأخيرة رغم جمعه 97 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي البطل.