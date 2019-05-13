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مكة محمد صلاح تخطف الألباب في الأنفيلد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

خطفت مكة، ابنة نجم ومنتخب مصر محمد صلاح، الأنظار في ملعب أنفيلد بعد أن سجلت هدفا في أعقاب نهاية مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الممتاز.

وعقب نهاية مباراة ليفربول أمام ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من المسابقة، قامت مكة باللعب بالكرة وركضت محرزة هدفاً، لتهتف لها الجماهير بقوة، بينما بدا «مو صلاح» ضاحكا في تعبير عن سعادته بابنته.

وتُوج محمد صلاح بجائزة هداف الدوري برصيد 22 هدفاً، بالتساوي مع زميله في ليفربول ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال.

يذكر أن ليفربول خسر لقب الدوري في الجولة الأخيرة رغم جمعه 97 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي البطل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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