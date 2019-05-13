شكرا لقرائتكم رين يرسل غانغان إلى الدرجة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 00:34

عاد غانغان الى الدرجة الثانية للمرة الأولى بعد ستة مواسم متتالية في دوري الدرجة الأولى، بتعادله مع مضيفه رين 1-1 الأحد في المرحلة الـ36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



ودخل غانغان الذي فاجأ الجميع باقصائه باريس سان جرمان حامل اللقب من الدور ربع النهائي من كأس الرابطة في طريقه الى النهائي حيث خسر أمام ستراسبورغ بركلات الترجيح، الى هذه المباراة وهو في ذيل الترتيب بفارق 8 نقاط عن منطقة الأمان.

وبتعادله أمام مضيفه رين بهدف لألكسندر مندي (87) مقابل هدف للسنغالي إسماعيلا سار (15) في مباراة أضاع في ثوانيها الأخيرة (90+2) فرصة الفوز باهداره ركلة جزاء عبر ماركوس تورام، نجل المدافع الدولي السابق ليليان تورام، حسمت البطاقة الأولى الى الدرجة الثانية التي يعود اليها غانغان بعد ستة مواسم متتالية في دوري الكبار الذي غاب عنه منذ موسم 2003-2004 قبل أن يسجل عودته اليه في موسم 2012-2013.