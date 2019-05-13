شكرا لقرائتكم سموحة يتهم الاتحاد المصري بمجاملة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 4 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 00:34

اتهم مسؤولي نادي سموحة لجنة الحكام المصرية بمجاملة الأهلي ومساعدته للحفاظ على فوزه بلقب الدوري المحلي لكرة القدم إذ قال رئيس النادي السكندري فرج عامر: "الأهلي سقط بخماسية من دون مقابل أمام صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا لعدم وجود حكام مصريين لمساعدته، مشددا على أن التحكيم أفسد الكرة المصرية بقرارات خاطئة غيرت مسار نتائج مواجهات مصيرية.



وخسر سموحة أمام الفريق "الأحمر" بهدف قاتل في الجولة الـ32 من المسابقة، واشعل الهدف غضب مسؤولي الجهاز الفني للفريق الخاسر الذين هرلوا نحو الحكم للاحتجاج على مد الوقت بدل من الضائع إلى 8 دقائق.

ورفع الأهلي رصيده الأهلي إلى 70 نقطة في الصدارة، بفارق خمس نقاط عن وصيفه بيراميدز، فيما تجمد رصيد سموحة عند 35 نقطة في المرتبة الـ15 ويحتاج إلى ست نقاط من مبارياته الثلاث المتبقية بالبطولة ليضمن بقائه وتفادي الهبوط.

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من جهته، قال المدير الفني لسموحة حسام حسن: "للأسف الشديد خطأ مقصود من الحكم ضيع مجهودنا، وحزين لسوء سلوك جماهير الأهلي لقذفنا بالكراسي والطاولات وقوارير المياه".

من جانب آخر، يلتقى الزمالك مع الداخلية اليوم الأحد على ملعب بتروسبورت في المرحلة الـ32 في الدورى المصري، ويسعى الفريق "الأبيض" للفوز للاستمرار في تشديد الخناق على المتصدر الأهلي إذ يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وسيدفع المدير الفني للزمالك السويسرى كريستيان غروس بالحارس البديل عماد السيد لتجهيزه لخوض مواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب كأس الكونفيدرالية لغياب الحارس الأساسي محمود جنش للإيقاف. فيما يحتل الداخلية المركز الـ 17 قبل الأخير برصيد 27 ويطمح في خطف نقطة على الأقل تساعده في الابتعاد عن شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية.