شكرا لقرائتكم مانشستر سيتي يسحق برايتون ويحتفظ باللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برايتون (انكلترا) - أ ف ب | منذ 10 ساعات في 12 مايو 2019 - اخر تحديث في 12 مايو 2019 / 22:35

احتفظ مانشستر سيتي بلقبه بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد منافسة محمومة مع ليفربول حتى المرحلة الـ38 الأخيرة من الموسم، بفوزه الأحد على برايتون 4-1.



وبنتائج المرحلة الـ38، بقي فارق النقطة الواحدة على حاله بين سيتي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، وليفربول بقيادة الألماني يورغن كلوب، فأنهى الأول الموسم مع 98 نقطة مقابل 97 للثاني الفائز على ولفرهامبتون 2-صفر، في ختام بطولة شهدت تنافسا من الأقوى في تاريخ الكرة الإنكليزية.

وتوج سيتي باللقب للمرة الثانية تواليا والرابعة في المواسم الثمانية الأخيرة، بينما سيحتاج ليفربول الى الانتظار مجددا للتتويج بلقبٍ يبحث عنه منذ رَفَع الكأس للمرة الأخيرة عام 1990.